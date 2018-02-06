Сегодня сборная Украины по футзалу в 1/4 финала Евро-2018 сыграет с Испанией

На чемпионате Европы по футзалу в Словении завершились матчи группового турнира, в которых определились участники плей-офф.

В группе С украинцы, как и португальцы обыграли Румынию (3:2 и 4:1 соответственно), а в очной встрече лидеров сильнее оказалась Португалия — 5:3.

Всего на чемпионате Европы было четыре группы по три команды и из каждой в плей-офф вышли по две сборных. «Сине-желтые», занявшие второе место, получили в соперники победителя группы D — многократного континентального чемпиона — сборную Испании, которая в свою очередь, сыграла вничью с Францией — 4:4 и с минимальным счетом обыграла Азербайджан.

Четвертьфинальный поединок состоится сегодня, 6-го февраля. Начало – в 22 час.

Тем временем, два матча 1/4 финала чемпионата Европы по футзалу уже состоялись: Сербия уступила Казахстану — 1:3, а хозяева турнира — словенцы — проиграли России — 0:2.