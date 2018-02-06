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Когда состоится новый обмен пленными?

Вторник, 6 февраля, 2018

Как заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма, следующий обмен должен состояться до марта, но ключевым фактором остается позиция России.

«Я думаю, что сегодня никто не скажет, когда это будет. Переговоры ведутся не очень активно. Вы знаете, что зависит это от многих факторов, и самый главный фактор – это позиция российской стороны…», — рассказал журналистам второй президент Украины, выразив надежду, что до марта обмен обязательно произойдет.

Л.Кучма отметил, что  в преддверии выборов в РФ такой «гуманитарный акт был бы полезен и для президента России».

В то же время уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская, заявила, что дата следующего освобождения украинских заложников из Донбасса не определена, но этот вопрос поднимается постоянно, т.к. заседания Трехсторонней контактной группы в Минске происходят примерно один раз в две недели.

Представитель «ДНР» в ТКГ Денис Пушилин, в свою очередь, не исключил возможности его проведения уже в феврале, хотя говорить о сроках, по его словам, все равно рискованно.

Напомним, что обмен удерживаемыми лицами состоялся 27-го декабря под Горловкой.



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