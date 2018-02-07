Бывший мэр Торецка Слепцов: «Меня хотят выпереть на ту сторону»

Экс-мэр Торецка Владимир Слепцов, которого подозревают в сепаратизме, заявил, что хочет доказать свою правоту.

«Я знаю, что они меня хотят выпереть на ту сторону. В моем деле столько процессуальных нарушений, что за него убивать надо. Не меня, а их. Они бы меня в розыск подали – и все. У меня здесь сын, больная жена, я из-за нее и вернулся. И еще я хочу доказать свою правоту», – сказал он.

Слепцов назвал «сволочами» украинских правоохранителей, которые задерживали его.

«Эта сволочь моему заму мешок на голову накинула в центре города. Это что, сбор доказательств? Он сбежал в Россию после такого», – отметил бывший мэр.

По его словам, он не сотрудничал с «ДНР», под контролем которой несколько месяцев находился город.

«Никакого сотрудничества не было. Мы готовили город к зиме. Занимались хозяйственной работой, никак не контактировали. Я иногда приходил в захваченное здание администрации. У меня там оставался огнестойкий склад с документами. Они занимались своими вопросами, я – своими: медициной, подготовкой города к зиме», – заявил Слепцов.

Он руководил Торецком до августа 2016 года, когда ему сообщили о подозрении в сепаратизме и арестовали.

По данным прокуратуры, в апреле 2014 года Слепцов провел заседание горсовета и внес в повестку дня вопрос о назначении незаконного референдума. В этой сессии, помимо мэра и депутатов, участвовали сторонники «ДНР», которые сняли и вынесли из зала флаг Украины.

По делу Слепцова еще не вынесен приговор, однако 14 декабря 2017 года Славянский горрайонный суд освободил экс-мэра из-под стражи для проведения обмена.

27 декабря на Донбассе состоялся обмен удерживаемыми лицами. Слепцов отказался от участия в процедуре и спрятался в автобусе для украинских СМИ, сообщали очевидцы.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская рассказала, что Слепцов спрятался в автобусе для СМИ, так как его надо было срочно вывезти с места процедуры из-за ухудшения самочувствия. Лутковская не исключила, что теперь Слепцова могут вновь арестовать.

29 января во время заседания в Славянском районном суде 70-летнему Слепцову стало плохо, его госпитализировали. Слушания в суде возобновятся после его выписки.

По материалам Гордон