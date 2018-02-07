 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Украина держит деньги МВФ в резервах — Гройсман

Среда, 7 февраля, 2018

Средства, которые Международный валютный фонд предоставляет Украине, хранятся в валютных резервах государства.

Об этом сказал премьер-министр во время совместного с председателем ВР Андреем Парубием, сообщает Укринформ.

«Если мы работали и работаем сегодня с Международным валютным фондом, то куда эти средства?.. Мы положили их в валютные резервы Национального банка, а не пускаем их на ветер», — сказал Владимир Гройсман.

По его словам, эти деньги являются неприкосновенными, поскольку удерживают стабильность национальной валюты. В то же время премьер-министр отметил, что до 2014 года правительство неэффективно использовало взятые в долг деньги. «Есть конкретные правительства, которые пытались брать деньги, а потом пускали их неизвестно куда», — подчеркнул Гройсман.

Премьер-министр убежден, что Украине следует осуществить ряд шагов, которые будут способствовать развитию национальной экономики.

Контракты



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования