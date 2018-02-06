Никаких аварийных ситуаций на «Стиролбиофарме» не было — «ДНР»

Информацию об отравлении жителей Горловки, вызванном утечкой неизвестного газа на предприятии, которую опубликовали несколько украинских СМИ, назвали «очередным фейком».

«На днях, в украинском информационном пространстве появился очередной «фейк» об отравлении жителей Горловки, вызванном утечкой неизвестного газа на предприятии «Стиролбиофарм», говорится в сообщении, опубликованном на сайте горздравотдела.

Подчеркивается, что каких-либо чрезвычайных ситуаций на химических объектах Горловки зарегистрировано не было. Обращений соответствующие инстанции «ДНР» по поводу возможных выбросов и ухудшения состояния здоровья населения также не поступало.

«Предприятия города (в т.ч. ООО «Стиролбиофарм») работают в обычном режиме, аварийных ситуаций нет», — информируют в завершении.