Фронтовая Горловка: вечером «работало» тяжелое

Местные жители продолжают сообщать о боевых действиях.

По их словам, после наступления темноты звуки «перемирия» были слышны во многих жилмассивах, позже горожане в соцсетях рассказывали о мощных исходящих. Активно стреляли в направлении Светлодарской дуги, причем многие отмечали, что с этой стороны в Горловке можно услышать только обстрелы из тяжелого вооружения. Также практически до полуночи неспокойно было на юго-западе и севере города.

О серьезных обстрелах на протяжении понедельника рассказывали жители Донецка и близлежащих населенных пунктов. Наиболее активно стреляли в районе Песков. Кроме того, утром город потряс одиночный, но мощный «бах», а после обеда «шумели» под Спартаком и аэропортом, между Авдеевкой и Ясиноватой. Днем боевые действия велись около Докучаевска и Новотроицкого. Фиксировались минометные обстрелы на востоке от Мариуполя.