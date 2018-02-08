Зачем в Горловку приезжал «министр связи ДНР»

Виктор Яценко встретился с местными интернет-провайдерами из-за «поступающих жалоб от населения на качество предоставляемой услуги интернета».

«В ходе встречи представители компаний, предоставляющих услуги домашнего интернета населению, задавали свои вопросы министру связи, выдвигали предложения по развитию отрасли, озвучивали существующие технические проблемы, а также коллективно искали пути их решения», — говорится в сообщении.

По словам Яценко, операторами домашнего интернета был озвучен ряд проблемных вопросов. Стороны договорились о тесном сотрудничестве, но тем не менее «министр» пригрозил «тех провайдеров, которые игнорируют жалобы населения на качество сервиса, привлечь к ответственности».