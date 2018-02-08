Воспитанники Центра социальной реабилитации для детей-инвалидов Горловки побывали на лечении в РФ

Одиннадцать ребят в декабре отправились на санаторно-курортное лечение в санаторий «Вешенский» Ростовской области.

О том, как проходило оздоровление, рассказала мама 9-летнего Никиты.

«В течение 21 дня мы находились в прекрасных условиях. Каждая семья проживала в двухкомнатном номере со всеми удобствами. В перечень процедур входили минеральные ванны, на 80 % состоящие из брома, теплопроцедуры, грязелечение. И взрослые, и дети с удовольствием ходили на массаж. Но самой любимой процедурой было посещение бассейна», — отметила Светлана Колесникова.

Кроме того, в программу вошли экскурсии с посещением культурных достопримечательностей области. Главным же сюрпризом, по ее словам, стало посещение Кремлевской елки в Москве.