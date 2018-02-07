Фронтовая Горловка: гремел юго-запад и север

Об активных боевых действиях 6-го февраля местные жители начали сообщать после обеда.

По их словам, в районе Верхнеторецкого и Бетманово (Красный партизан) ближе к 15 час. завязался длительный бой. Началось все со стрелкового, но вскоре заработали минометы, а еще чуть позже и более тяжелое. В это же время неспокойно было на севере Горловки, правда, здесь «шумело» с перерывами.

Поздним вечером горожане продолжали слышать бои как на юго-западе и западе, так и на северо-северо-востоке. Кроме того, они рассказали, что периодически гремят исходящие.

Вечером о тяжелых боях сообщали и жители Донецка. Они утверждали, что также слышали их в стороне трассы Горловка-Донецк и авдеевской промзоны/ясиноватской развязки (одно и то же направление — ред.).

Не стихало и под Мариуполем. Здесь тоже фиксировались минометные обстрелы и применение бронетехники. Помимо всего, велись боевые действия на луганском направлении, где неспокойно в районе сразу нескольких населенных пунктов.

Уже сегодня утром жители Горловки снова слышали «бахи». По некоторым данным, начиная с 4 час по местному времени, громко было на севере. Затем, после относительного затишья, стрельба возобновилась в районе Зайцево после 7 час.