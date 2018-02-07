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Нардепы не поддержали отмену закона о реинтеграции Донбасса и продлили в регионе работу военно-гражданских администраций

Среда, 7 февраля, 2018

Верховная Рада отклонила соответствующее постановление «Оппозиционного блока», чем дали возможность спикеру Парубию подписать закон.

Во вторник депутаты ВР отказались отменять принятый закон о «реинтеграции Донбасса» — предложение «Оппоблока» поддержали лишь 37 депутатов. Инициаторы проекта постановления № 7163-П об отмене принятия законопроекта «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» заявляли о нарушении регламента при принятии закона 18 января.

Теперь председатель парламента Андрей Парубий может подписать закон о реинтеграции Донбасса  и передать его на подпись президенту Порошенко.

Тем временем, Верховная Рада приняла решение об устранении несогласованностей в законопроекте. Уточнения касались технических правок, а также продолжения деятельности в Донбассе военно-гражданских администраций. 

В частности, в законе «О военно-гражданских администрациях» исключено положение, согласно которому действие этого закона распространяется на период проведения АТО и на 6 месяцев после дня завершения, но не более чем на три года со дня вступления в силу данного закона.

В итоге народные депутаты своим решением сняли трехлетнее ограничение на их деятельность.

Напомним, 18-го января Верховная Рада приняла закон № 7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». За его принятие тогда проголосовали 280 парламентариев.



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