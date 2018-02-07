Сборная Украины по футзалу завершила свое выступление на Евро-2018

Встреча с сильнейшей командой континента завершилась победой соперника с минимальным счетом.

«Сине-желтым» оставляли шансы на выход в полуфинал, так как в ходе турнира испанцы выглядели откровенно блекло. Тем не менее, более высокое мастерство игроков сборной Испании позволило им забить нужный гол и не пропустить — 1:0.

В то же время практически все специалисты отметили достойную игру украинцев в противостоянии с действующими чемпионами Европы.

В другом четвертьфинале Португалия разгромила Азербайджан — 8:1.

Таким образом, в полуфинале, который состоится 8-го февраля, встретятся Казахстан и Испания, а также Россия и Португалия.