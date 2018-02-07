В Красногоровке взорвался неизвестный предмет — пострадало трое детей

Самой старшей — 14 лет, младшей — три, всех их с ранениями госпитализировали.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Как говорится в сообщении, трагедия произошла вчера вечером в Красногоровке, где во время игры с найденным на улице предметом, произошел взрыв, от которого пострадали трое детей в возрасте 14, 9 и 3 лет. Известно, что четырнадцатилетняя девочка сидела к ним спиной и не видела, чем они занимались.

«Когда предмет взорвался, старшая девочка отделалась относительно легкими осколочными ранениями грудной клетки, ягодиц и голени. Дети же получили тяжелые повреждения: мальчику повредило внутренние органы и оторвало три пальца на левой руке, маленькой девочке оторвало палец на правой руке и также повредило внутренние органы», – написал Жебривский.

Все пострадавшие госпитализированы. Для помощи младшим из Днепра прибыл детский хирург.