 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

В Красногоровке взорвался неизвестный предмет — пострадало трое детей

Среда, 7 февраля, 2018

Самой старшей — 14 лет, младшей — три, всех их с ранениями госпитализировали.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Как говорится в сообщении, трагедия произошла вчера вечером в Красногоровке, где во время игры с найденным на улице предметом, произошел взрыв, от которого  пострадали трое детей в возрасте 14, 9 и 3 лет. Известно, что четырнадцатилетняя девочка сидела к ним спиной и не видела, чем они занимались.

«Когда предмет взорвался, старшая девочка отделалась относительно легкими осколочными ранениями грудной клетки, ягодиц и голени. Дети же получили тяжелые повреждения: мальчику повредило внутренние органы и оторвало три пальца на левой руке, маленькой девочке оторвало палец на правой руке и также повредило внутренние органы», – написал Жебривский.

Все пострадавшие госпитализированы. Для помощи младшим из Днепра прибыл детский хирург.



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования