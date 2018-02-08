Фронтовая Горловка: обстановка стала накаляться?

На протяжении всей среды горожане слышали отдаленные звуки тяжелых обстрелов в стороне авдеевской промзоны.

Как уже сообщалось, утро 7-го февраля началось с громких «бахов» на севере, затем ситуация несколько успокоилась и следующая фаза активных боевых действий началась уже вечером.

После 17 час. «шумно» стало на юго-западном и северо-восточном направлениях. Около 18.30 в соцсетях стали появляться сообщения об обстрелах на участке от Гольмовского до Доломитного. Тем временем, продолжала греметь сторона Верхнеторецкого и Светлодарска, а позднее и Дебальцево.

Днем и вечером интенсивно стреляли под Донецком — в районе Авдеевки, Марьинки, Песков, но к ночи напряжение заметно спало. На мариупольском направлении неспокойно было у Широкино, а на луганском — между Попасной и Кадиевкой (Стаханов).