В России задержали учредителя ИСД

В России задержан один из учредителей «Индустриального союза Донбасса» Олег Мкртчан. Об этом сообщил народный депутат Сергей Тарута.

«По моей информации, Мкртчан задержан. Ему предъявляются обвинения в растрате средств, предоставленных государственными банками. Скорее всего, речь идет о кредитных средствах Внешэкономбанка, которые использовались, как для развития ИСД, так и для развития других предприятий, которыми Мкртчан владеет в РФ», — сообщил он.

По словам Таруты, Мкртчан ­ не только акционер, но и гендиректор ИСД, ответственный за всю финансово-хозяйственную деятельность корпорации.

В то же время нардеп напомнил, что с 2010-го года не принимал участия в оперативном управлении деятельностью ИСД.

«А в 2014 году мои активы в ИСД были арестованы российскими судами, решения которых я сейчас оспариваю в международных судах.», — добавил Тарута.

Тем временем, в корпорации «Индустриальный союз Донбасса» не знают, почему в Москве задержали их генерального директора.

«Мы пока не готовы делать заявление. Мы проверяем информацию, завтра больше будем понимать суть истории. Поскольку это происходит не здесь, прямой связи пока нет», — заявил директор правового департамента ИСД Сергей Ткаченко, подчеркнув, что узнал о задержании гендиректора корпорации из сообщений в СМИ.

Также он не смог рассказать, почему Мкртчан поехал в Москву.

«Он очень много проводил времени в Москве», — лишь сказал юрист.

ИСД основана в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат, Днепровский меткомбинат, меткомбинат Dunaferr и ISD-Huta Czestochowa. Контрольный пакет акций ИСД принадлежит пулу российских инвесторов, включающему одного из создателей металлургической компании Евраз Александра Катунина. Владельцами ещё 49,9% акций ИСД являлись украинские бизнесмены Сергей Тарута и Олег Мкртчан.

По материалам сайта Украинская правда