 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

В России задержали учредителя ИСД

Четверг, 8 февраля, 2018

В России задержан один из учредителей «Индустриального союза Донбасса» Олег Мкртчан. Об этом сообщил народный депутат Сергей Тарута.

«По моей информации, Мкртчан задержан. Ему предъявляются обвинения в растрате средств, предоставленных государственными банками. Скорее всего, речь идет о кредитных средствах Внешэкономбанка, которые использовались, как для развития ИСД, так и для развития других предприятий, которыми Мкртчан владеет в РФ», — сообщил он.

По словам Таруты, Мкртчан ­ не только акционер, но и гендиректор ИСД, ответственный за всю финансово-хозяйственную деятельность корпорации.

В то же время нардеп напомнил, что с 2010-го года не принимал участия в оперативном управлении деятельностью ИСД.

«А в 2014 году мои активы в ИСД были арестованы российскими судами, решения которых я сейчас оспариваю в международных судах.», — добавил Тарута.

Тем временем, в корпорации «Индустриальный союз Донбасса» не знают, почему в Москве задержали их генерального директора.

«Мы пока не готовы делать заявление. Мы проверяем информацию, завтра больше будем понимать суть истории. Поскольку это происходит не здесь, прямой связи пока нет», — заявил директор правового департамента ИСД Сергей Ткаченко, подчеркнув, что узнал о задержании гендиректора корпорации из сообщений в СМИ.

Также он не смог рассказать, почему Мкртчан поехал в Москву.

«Он очень много проводил времени в Москве», — лишь сказал юрист.

ИСД основана в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат, Днепровский меткомбинат, меткомбинат Dunaferr и ISD-Huta Czestochowa.

Контрольный пакет акций ИСД принадлежит пулу российских инвесторов, включающему одного из создателей металлургической компании Евраз Александра Катунина.

Владельцами ещё 49,9% акций ИСД являлись украинские бизнесмены Сергей Тарута и Олег Мкртчан.

По материалам сайта Украинская правда



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования