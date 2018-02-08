Список неподконтрольных Киеву населенных пунктов в зоне АТО обновили

Кабмин утвердил обновленный перечень населенных пунктов, которые на данный момент украинской власти не подконтрольны.

Перечень населенных пунктов на линии соприкосновения и на территориях, на которых органы государственной власти временно не выполняют свои полномочия, нуждался в уточнении. При его согласовании были учтены предложения штаба АТО и СБУ.

«5 января проект акта одобрен на заседании профильного правительственного комитета с поручением МВД доработать его в трехдневный срок с участием заинтересованных государственных органов… Проект распоряжения был доработан и повторно согласован», — пояснил заместитель главы МВД Сергей Яровой.

«Принятие проекта позволит уточнить перечень населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют своих полномочий и перечень населенных пунктов, расположенных на линии столкновения», — отметил он.

Какие именно изменения внесены в перечень не сообщается.