Минздрав утвердил новый перечень бесплатных лекарств

Программу реимбурсации лекарств «Доступные лекарства» расширили на 41 препарат. Новый реестр лекарств 22 января 2018 года Минздрав утвердил приказом №111.

Новый реестр содержит 239 позиций лекарственных средств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа и бронхиальной астмы.

Также расширен перечень международных непатентованных названий (МНН) лекарственных средств, на которые распространяется действие правительственной программы, двумя действующими веществами — лозартан и глибенкламид для лечения в соответствии сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета II типа.

В новом реестре содержится 11 позиций лекарственных средств на основе лозартана и 3 — на основе глибенкламида.

Стоимость 34 препаратов подлежит возмещению полностью, что на 1 меньше по сравнению с предыдущим реестром. Такие лекарства отпускаются пациентам по рецептам бесплатно. За другие препараты пациенту придется доплатить разницу, указанную в реестре.

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