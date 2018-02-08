Кому из переселенцев отменят проверки на дому

Об изменениях в ситуации рассказали представители общественной организации Донбасс SOS.

Согласно Постановлению № 689, которое было принято еще осенью прошлого года, проверки на дому не должны проводиться для тех внутренне перемещенных лиц, которые прошли физическую идентификацию в Ощадбанке.

Однако для того, чтобы полностью реализовать эти нововведения на практике, Минсоцполитики должно было подписать договор с Ощадбанком про передачу и обмен информации относительно ВПЛ, которые прошли физическую идентификацию.

И вот наконец это случилось — Минсоцполитики подписало договор с Ощадбанком и согласовало процедуру передачи информации о прохождении физической идентификации от Ощадбанка в Единую информационную базу ВПЛ.

Минсоцполитики уже выдало поручение структурным подразделениям по вопросам социального обеспечения в регионах с целью обеспечения выполнения Постановления № 689, а именно — непроведения очередных проверок.

В организации также напомнили, что те переселенцы, у которых есть электронное пенсионное удостоверение должны проходить идентификацию в Ощадбанке раз в полгода в первый год получения такой карточки, а далее — один раз в год. Тем, у кого обычная банковская карточка — раз в три месяца.

Донбасс SOS