Фронтовая Горловка: ситуация снова обострилась

Всю вторую половину четверга горожане слышали бои, которые вспыхнули на юго-западе и западе, а позднее — на севере.

Так, по некоторым данным, под Новгородским зафиксированы минометные обстрелы, а в районе Верхнеторецкого интенсивно стреляли из различного вооружения. К вечеру «проснулась» сторона Зайцево, однако к полуночи все стихло.

Сегодня утром, по словам местных жителей, работу тяжелого было слышно на юго-западном направлении.

За минувшие сутки зафиксированы также нарушения договоренностей на западных окраинах Донецка, в районе Авдеевки и Ясиноватой, Докучаевска и Новотроицкого, а также под Широкино.