Встреча в нормандском формате пройдет в Мюнхене

Представители Украины, Франции, Германии и России на полях Мюнхенской конференции по безопасности 16-18 февраля обсудят ситуацию в Донбассе.

Представители Украины, Франции, Германии и России (так называемая нормандская четверка) проведут встречу на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, чтобы обсудить конфликт в Донбассе.

Об этом заявил председатель конференции Вольфганг Ишингер, сообщает Reuters.

По его словам, высокопоставленные лица этих четырех стран примут участие в конференции по вопросам безопасности, включая президента Украины Петра Порошенко и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Германию и Францию будут представлять министры иностранных дел – Зигмар Габриэль и Жан-Ив Ле Дриан.

По словам Ишингера, вопрос об организации встречи прорабатывают дипломаты стран.

Отметим, Мюнхенская международная конференция по безопасности запланирована на 16-18 февраля.