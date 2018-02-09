В Новолуганском нашли арсенал боеприпасов

Около 60 гранат, 50 запалов к ним и более 4 тысяч патронов полицейские нашли в подвале бывшего спортивного комплекса Новолуганском, расположенного недалеко от Горловки.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Донецкой области, во время ночного патрулирования прифронтового населенного пункта сотрудники подразделения приданных сил полиции «Днепр-1″ обнаружили около заброшенного здания спорткомплекса растяжку.

На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции и сотрудники ГСЧС. Полицейские окружили прилегающую территорию и обследовали ее на наличие других опасных предметов. В ходе проверки были найдены четыре мешка с подозрительными предметами. Вскоре из подвального помещения было изъято 57 гранат Ф-1, 4 гранаты РГД-5, 50 запалов и 4245 патронов калибром 5,45 мм.

Отмечается, что опасная находка находилась на расстоянии не более ста метров от жилого сектора, а вблизи расположено футбольное поле, где играют дети.

Сейчас принимаются меры по установлению владельца взрывного арсенала.

Правоохранители напоминают — в случае находки подозрительного предмета не подходите к нему, сообщите об угрозе окружающим и обратитесь в полицию по телефону «102″.