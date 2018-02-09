Девочку, пострадавшей при взрыве в Красногоровке, прооперировали в Днепре

Это трехлетняя София, получившая тяжелые ранения в результате взрыва 6-го февраля, от которого всего пострадали трое детей.

Как сообщили медики, девочка уже очнулась после многочасовой операции.По их словам, удалось сохранить ребенку почти оторванный палец. София уже дышит самостоятельно, но ее состояние оценивается как тяжелое.

Девочке в дальнейшем предстоит еще одна операция и длительное восстановление.

Что касается двух других пострадавших, то девятилетнего мальчика прооперировали местные врачи, он остается в областной травматологической больнице, состояние его здоровья — средней степени тяжести. Состояние старшей девочки удовлетворительное.