 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Девочку, пострадавшей при взрыве в Красногоровке, прооперировали в Днепре

Пятница, 9 февраля, 2018

Это трехлетняя София, получившая тяжелые ранения в результате взрыва 6-го февраля, от которого всего пострадали трое детей.

Как сообщили медики, девочка уже очнулась после многочасовой операции.По их словам, удалось сохранить ребенку почти оторванный палец. София уже дышит самостоятельно, но ее состояние оценивается как тяжелое.

Девочке в дальнейшем предстоит еще одна операция и длительное восстановление.

Что касается двух других пострадавших, то девятилетнего мальчика прооперировали местные врачи, он остается в областной травматологической больнице, состояние его здоровья — средней степени тяжести. Состояние старшей девочки удовлетворительное.



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования