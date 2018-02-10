Фронтовая Горловка: на окраинах по-прежнему неспокойно

Как уже сообщалось, 9-го февраля бои были слышны с самого утра.

По словам местных жителей, кроме крупнокалиберного вооружения работу тяжелого было слышно на юго-западном направлении. Чуть позднее, несколько мин разорвались на западе.

Затем, после затишья, боевые действия возобновились вечером. Гремело то тут, то там и стоит отметить, что неспокойно было практически на всех направлениях: от юга до севера «шумели» западные окраины, от запада до востока — северные. Как сообщили горловчане, продолжали стрелять и после полуночи…

Дончане в первой половине дня стрельбы не слышали, зато город потряс мощный взрыв поздним утром. Днем были слышны бои в районе Песков, а вечером также под Марьинкой, Авдеевкой и Попасной.