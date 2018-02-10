Порошенко одобрил меры по противодействию информагрессии РФ

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 26 января 2018 года «О дополнительных мерах по противодействию информационной агрессии РФ».

Указ №25/2018 от 9 февраля обнародован на сайте главы государства и вступает в силу со дня его опубликования. Судя по всему, речь идет о засекреченном документе, который касается информационной безопасности. Его содержание неизвестно — оно предназначено только для служебного пользования.

Контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова.