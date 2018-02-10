В Горловке зафиксированы 19 случаев заболевания корью

Об этом заявил начальник горотдела здравоохранения Денис Таранов, подчеркнув, что эпидемиологический порог заболевания корью в городе не превышен.

Большую часть заболевших составляют дети — 11 из 19 человек. Несколько пациентов, у которых выявлена корь, госпитализированы в изолированные палаты инфекционных отделений, остальные находятся на амбулаторном лечении дома.

При этом, Денис Таранов призывает горожан сохранять спокойствие. По его словам, на территории Горловки эпидемиологический пороге не превышен и повода для паники нет.