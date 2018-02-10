«Шахтер вернулся в Киев

Донецкий клуб завершил второй тренировочный сбор.

Всего в ходе предсезонной подготовки, которую горняки провели в Турции и ОАЭ, были сыграны шесть товарищеских матчей. Напомним, во время первого сбора «Шахтер»проиграл загребскому «Динамо» — 0:1 и «Копенгагену» — 1:2, сыграв вничью с «Лудогорцем» — 2:2. В ОАЭ выиграть удалось дважды — сначала дончане обыграли «Славию» — 3:2, а затем — АИК — 2:0, в промежутке с минимальным счетом уступив китайскому «Цзянсу Сунин», который, к слову, тренирует легендарный Фабио Капелло.

Главным бомбардиром команды стал Факундо Феррейра — 4 мяча. По разу в воротах соперника «расписались» Зубков и бразильцы — Тайсон, Исмаили и Марлос.

Теперь подопечные Паулу Фонсеки будут готовиться в Киеве, тренируясь один раз в день.

В Харькове уже 16-го февраля «Шахтер» сыграет с «Черноморцем», а 21-го февраля состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ромы».