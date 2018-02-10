У «ДНР» появились предложения по восстановлению связи Vodafone

Они будут озвучены на ближайшей встрече Трехсторонней контактной группы.

Представитель «ДНР» на переговорах в Минске Денис Пушилин заявил, что вопрос о восстановлении мобильной связи Vodafone будет опять поднят на очередной встрече Трехсторонней контактной группы, запланированной на 14 февраля.

«У нас есть предложения, что нужно делать», — сказал он.

Какой-либо конкретики при этом не прозвучало.

Напомним, в Горловке, как и в других населенных пунктах, находящихся под контролем самопровозглашенной республики, связь мобильного оператора МТС-Украина (Vodafone) пропала 11-го января.

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