Фронтовая Горловка: в субботу было тихо

После нескольких дней обострения 10-го февраля установилось затишье.

Местные жители о боевых действиях не сообщали ни на редакционную почту , не писали о них и пользователи соцсетей в «традиционных» сводках.

Тише обычного было и на других участках линии разграничения. Некоторое время неспокойно было под Светлодарском, в районе Донецка стреляли лишь в стороне Песков, а на луганском направлении — между Попасной и Первомайском.

Подтвердили меньшее количество обстрелов и в пресс-центре штаба АТО, сообщив об одном обстреле позиций ВСУ, который произошел в районе Луганского.

«Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 324 единиц», — отметил Якубов.

В тоже время в «ДНР» заявили, что «под огонь попали северная и западная окраины Донецка, Докучаевск, поселок Верхнеторецкое, Южное вблизи Горловки, села Линское и Коминтерново».