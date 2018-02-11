Восстановлено водоснабжение Майорска и поселка шахты «6/7″

Кроме того, на водоводе под Горловкой установлен новый прибор для учета воды.

«Во время работ устранены аварийная ситуация на питающем водоводе и водопроводных распределительных сетях поселка Майорск и ликвидированы аварии на сетях водоснабжения поселка шахты «6/7″, – говорится в сообщении.

Отмечается, что возобновить водоснабжение удалось лишь при содействии СММ ОБСЕ.

Кроме того, на водоводе в районе Майорска установлен новый прибор для учета воды, предоставленный в качестве гуманитарной помощи Международным Комитетом Красного Креста.

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