В Горловке поймали ранее судимого, снова совершившего несколько краж

Задержанный оказался уроженцем Константиновки.

Подозрительного мужчину с пакетом в руках остановили в Никитовском районе. Как говорится в сообщении, «в ходе досмотра у него был обнаружен предмет, конструктивно схожий с подпалом, вещество серого цвета, предположительно порох, стеклянная банка с веществом растительного происхождения с выраженным запахом конопли».

В дальнейшем оказалось, что недавно освободившийся из мест содержания под стражей причастен к совершению ряда краж на территории Горловки.

Кроме того, еще у двух горловчан нашли марихуану. Так, у 60-летнего мужчины в его квартире «был обнаружен бумажный сверток с веществом растительного происхождения, которое по заключению экспертизы, является наркотическим веществом «каннабис», массой 14 г», а у 36-летнего ранее судимого местного жителя изъяли «сухое измельченное вещество в газетном свертке с характерным запахом конопли массой около 15 г». Теперь обоим грозит наказание — до 3 лет лишения свободы.