 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

В Горловке поймали ранее судимого, снова совершившего несколько краж

Воскресенье, 11 февраля, 2018

Задержанный оказался уроженцем Константиновки.

Подозрительного мужчину с пакетом в руках остановили в Никитовском районе. Как говорится в сообщении, «в ходе досмотра у него был обнаружен предмет, конструктивно схожий с подпалом, вещество серого цвета, предположительно порох, стеклянная банка с веществом растительного происхождения с выраженным запахом конопли».

В дальнейшем оказалось, что недавно освободившийся из мест содержания под стражей причастен к совершению ряда краж на территории Горловки.

Кроме того, еще у двух горловчан нашли марихуану. Так, у 60-летнего мужчины в его квартире «был обнаружен бумажный сверток с веществом растительного происхождения, которое по заключению экспертизы, является наркотическим веществом «каннабис», массой 14 г», а у 36-летнего ранее судимого местного жителя изъяли «сухое измельченное вещество в газетном свертке с характерным запахом конопли массой около 15 г». Теперь обоим грозит наказание — до 3 лет лишения свободы.



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования