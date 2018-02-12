Сегодня CAS будет рассматривать апелляцию «Динамо» против ФФУ

Понедельник, 12 февраля, 2018
В понедельник, 12 февраля, Спортивный арбитражный суд в Лозанне рассмотрит дело по апелляции киевского «Динамо» на решение КДК ФФУ о зачислении технического поражения за неявку в Мариуполь на матч 7-го тура Премьер-лиги.
Соответствующая информация размещена на официальном сайте суда.
CAS рассмотрит три дела – «Динамо» против ФФУ, «Динамо» U-21 против ФФУ и «Динамо» U-19 против ФФУ.
Напомним, «Динамо» не явилось в Мариуполь на матч 7-го тура УПЛ, из-за чего КДК ФФУ засчитал киевлянам техническое поражение. Апелляционный комитет ФФУ поддержал решение КДК.