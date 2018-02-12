Сегодня CAS будет рассматривать апелляцию «Динамо» против ФФУ

В понедельник, 12 февраля, Спортивный арбитражный суд в Лозанне рассмотрит дело по апелляции киевского «Динамо» на решение КДК ФФУ о зачислении технического поражения за неявку в Мариуполь на матч 7-го тура Премьер-лиги.

Соответствующая информация размещена на официальном сайте суда.