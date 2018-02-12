Фронтовая Горловка: в воскресенье тихо не было, сегодня с утра под обстрел попало Доломитное

11-го февраля в окрестностях города периодически были слышны бои.

Днем некоторое время гремели бои на северо-востоке, вечером «шумела» западная сторона, а ближе к ночи неспокойно было на северных окраинах.

Работало тяжелое на севере и сегодня утром. По некоторым данным, под минометный обстрел попал район Доломитного.

Возвращаясь к событиях воскресенья сообщим, что во второй половине дня также слышали боевые действия жители Донецка и близлежащих населенных пунктов. Стреляли в направлении авдеевской промзоны, Марьинки, под Мариуполем (район Водяного, Широкино),