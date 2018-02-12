В Горловке меняют оборудование мобильной сети

Об этом сообщили представители мобильного оператора «ДНР».

Так, представители «Феникса» заявили о планах завершить модернизацию сети в Горловке, а также выполнить аналогичные работы в Харцызске, Шахтерске, Торезе, Снежном.

Кроме того, подчеркивается, что устаревшее оборудование уже заменено в Донецке и Макеевке, что поспособствовало «расширению сети, ресурсов коммутационного оборудования и транспортной сети для пропуска увеличенного количества звонков».

Напомним, в Горловке, как и в других населенных пунктах, находящихся под контролем самопровозглашенной республики, связь мобильного оператора МТС-Украина (Vodafone) пропала 11-го января.