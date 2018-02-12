В зоне АТО обстреляли беспилотник ОБСЕ

На территории Донецкой области в сторону БПЛА, который принадлежал представителям Специальной мониторинговой миссии, был открыт огонь из стрелкового оружия, говорится в отчете СММ ОБСЕ от 9-го февраля.

«Осуществляя патрулирование в 300 м к западу от западной окраины Первомайского, неподконтрольного украинскому правительству, наблюдатели услышали 11 выстрелов из стрелкового оружия. По их оценке, огонь велся в направлении мини-БПЛА, который на тот момент пролетал примерно в 1,7 км к юго-востоку от позиции наблюдателей», – говорится в сообщении.

Отмечается, что членам патруля ОБСЕ пришлось спрятаться за бронированными автомобилями и забрать беспилотник, который остался неповрежденным.