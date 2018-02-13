Украине нужно 20 тысяч миротворцев ООН

В подготовленном по поручению экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена докладе отмечено, что в составе миссии ООН должно быть около 20 тысяч военнослужащих не из стран-членов НАТО.

Украине нужно около 20 тысяч миротворцев ООН для разрешения ситуации на Донбассе.Об этом говорится в подготовленном по поручению экс-генсека НАТО, советника президента Украины Петра Порошенко Андерса Фог Расмуссена докладе.

Как сообщает Reuters, в нем говорится, что в составе миссии ООН должно быть около 20 тысяч военнослужащих не из стран-членов НАТО.

«Организации Объединенных Наций следует рассмотреть вопрос о силах численностью около 20 тысяч военнослужащих из стран, не входящих в НАТО, и 4 тысяч полицейских, чтобы помочь разрешить ситуацию в Украине», – сказано в документе.

Соответствующий доклад будет представлен в субботу, 17 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности, в том числе спецпредставителю США по Украине Курту Уолкеру.

«Для миссии потребуется сочетание некоторых европейских стран, таких как Швеция, страны с опытом работы в области поддержания мира, таких как Бразилия, и страны, к которой есть доверие у России, такой как Беларусь», – отметил автор доклада, эксперт по вопросам ООН в Колумбийском университете Ричард Гоуэн.

По его мнению, введение миротворческой миссии на Донбасс позволит провести там местные выборы.

Корреспондент