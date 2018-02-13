Около недели Хуг пробудет в Донбассе

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ОБСЕ.

Согласно информации, первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг будет находиться в восточной Украине с 15 по 21 февраля.

Во время визита он оценит ситуацию с безопасностью вдоль линии соприкосновения и ее влияние на жизнь гражданского населения и пообщается с местным населением.

Также Хуг присоединится к патрулям наблюдателей ОБСЕ вдоль линии соприкосновения.

Журналистов приглашают присоединиться к мониторингу, отмечая при этом, что миссия не может предоставить СМИ гарантии безопасности или доступа.