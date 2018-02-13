Украинские каналы отказываются транслировать матчи ЧМ-2018

Об этом заявил глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.

«Мы отказываемся показывать чемпионат мира по футболу. Это серьезное многомиллионое дело, права на показ приобретены еще до 2013-го года», — заявил он, отметив, что это было непростое решение.

По его словам, рынок украинского телевидения, который имел договоренности о параллельном показе, также начал отказываться вести трансляцию.

Отметим, что ФФУ также отказалась от своей квоты на билеты для болельщиков и подтвердила, что не будет проводить аккредитации отечественных журналистов для освещения предстоящего чемпионата мира по футболу в России.

Посоветовал украинским фанатам футбола отказаться от поездки на ЧМ-2018 и министр спорта Украины.

В то же время президент Украины Петр Порошенко уверен, что болельщикам предстоит самостоятельно принять решение, ехать ли в РФ, учитывая российскую агрессию в Украине и Сирии.

«Я бы очень хотел, чтобы весь мир послал общий сигнал и даже за пределами политического дискурса показал, что мы не принимаем такую политику. Посмотрите, что происходит вокруг Олимпийских игр: Россия и там не соблюдает правила, поэтому ее не допустили. Российское руководство полагает, что может переступать через любые правила. И так — по всем направлениям», — заявил он.