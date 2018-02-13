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Украинские каналы отказываются транслировать матчи ЧМ-2018

Вторник, 13 февраля, 2018

Об этом заявил глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.

«Мы отказываемся показывать чемпионат мира по футболу. Это серьезное многомиллионое дело, права на показ приобретены еще до 2013-го года», — заявил он, отметив, что это было непростое решение.

По его словам, рынок украинского телевидения, который имел договоренности о параллельном показе, также начал отказываться вести трансляцию.

Отметим, что ФФУ также отказалась от своей квоты на билеты для болельщиков и подтвердила, что не будет проводить аккредитации отечественных журналистов для освещения предстоящего чемпионата мира по футболу в России.

Посоветовал украинским фанатам футбола отказаться от поездки на ЧМ-2018 и министр спорта Украины.

В то же время президент Украины Петр Порошенко уверен, что болельщикам предстоит самостоятельно принять решение, ехать ли в РФ, учитывая российскую агрессию в Украине и Сирии.

«Я бы очень хотел, чтобы весь мир послал общий сигнал и даже за пределами политического дискурса показал, что мы не принимаем такую политику. Посмотрите, что происходит вокруг Олимпийских игр: Россия и там не соблюдает правила, поэтому ее не допустили. Российское руководство полагает, что может переступать через любые правила. И так — по всем направлениям», — заявил он.

Финальная часть чемпионата мира-2018 по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.



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