Фронтовая Горловка: вечером слушали «бахи»

После утренней стрельбы на севере, боевые действия продолжились после обеда.

Как уже сообщалось, 12-го февраля с утра под обстрел попал район Доломитного и Новолуганского. Затем наступила тишина, которая была прервана в 16 час. по местному времени. Сначала жители сообщали о редких одиночных исходящих, но приблизительно через час начались бои на западе/юго-западе и севере города, причем «бахи» продолжали греметь вперемешку со стрелковым. В некоторых жилмассивах горловчане ощущали вибрацию по полу. Стихать начало после 20 час., тем не менее несколько тревожных сообщений из Горловки о периодических нарушениях ночью все же было.

Кроме того, активные боевые действия велись и на других участках линии соприкосновения. Так, в штабе АТО, кроме напряженной ситуации под Горловкой, отметили обстрелы позиций ВСУ в районе Крымского, Попасной, Катериновки, Водяного, а по данным «ДНР» стреляли на северных и западных окраинах Донецка и под Докучаевском.