Фронтовая Горловка: снова очень громко

О боевых действиях горожане начали сообщать еще ночью.

Сначала тревожные сообщения появились вскоре после полуночи о применении тяжелого на юго-западе. Затем, уже утром, снова загремело это направление, причем, по словам местных жителей, около часа было очень громко. О том, что ситуация на юго-западе не успокоилась писали и в полдень, и позднее, кроме того, мощно «зашумел» север.

Наступление темноты особо ничего не изменило: вплоть до позднего вечера периодически грохотали как южные, так и северные окраины.

Также продолжались бои на западе от Донецка, между Авдеевкой/Ясиноватой и Попасной/Кадиевкой, причем пользователи соцсетей отмечали их очень высокую интенсивность на луганском направлении.