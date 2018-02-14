Порошенко позвонил Путину по случаю годовщины «Минска»

Во вторник, 12 февраля, прошел разговор по телефону между президентами Украины Петром Порошенко и России Владимиром Путиным.

Как сообщил источник, беседа была продолжительной и состоялась по инициативе украинской стороны. Поводом для нее стала третья годовщину заключения вторых Минских договоренностей.

В пресс-службы Администрации президента Украины подтвердили журналистам факт разговора и дали следующий комментарий: «Президент Украины провел телефонный разговор с президентом России для активизации освобождения украинских заложников, в частности обмена пленных пограничников и освобождения украинских военных на оккупированных территориях. Также была обсуждена повестка дня встречи министров иностранных дел стран Нормандской четверки, которая запланирована на 16 февраля в Мюнхене. Телефонный разговор состоялся в координации с европейскими партнерами по Нормандскому формату и американскими союзниками».

Стоит отметить, что в Кремле не опровергли, но и не подтвердили данную информацию.

По материалам ZN.UA