Фронтовая Горловка: слышна работа артиллерии

Об этом сегодня сообщили местные жители.

Так, около получаса назад горожане рассказали, что слышат тяжелое. В соцсетях их уже «успокоили» тренировками артиллерии на полигоне.

Что касается вчерашнего дня, то в районе Горловки было относительно тихо, разве что вечером периодически стреляли на севере и северо-востоке. Кроме того, некоторые жители южной части города сообщали об отдаленных звуках войны со стороны Авдеевки.

В окрестностях Донецка действительно велись активные боевые действия. Днем «шумела» сторона Докучаевска и Новотроицкого. Также всю вторую половину дня гремел участок от Ясиноватой и до аэропорта. В Минеральном зафиксировано несколько прилетов в жилой сектор. Вечером неспокойно стало и в районе Трудовских и Песков.