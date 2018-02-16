Фронтовая Горловка: «режим тишины» ежедневно напоминает о себе

В четверг горожане слышали отголоски боевых действий на протяжении всего дня.

Как уже сообщалось, в первой половине дня их «объясняли учениями», при этом было достаточно громко. Днем на севере и северо-западе на протяжении часа периодически раздавались мощные «бахи», но основные события происходили вечером. К 18 час. завязался стрелковый бой в районе Майорска и Зайцево, но вскоре горловчане начали сообщать о применении в этой стороне более тяжелого вооружения. Кроме того, позднее «шумели» направления Светлодарска и Торецка. Слышали бои на севере и после полуночи.

Уже сегодня с утра также неспокойно было на западе Горловки.

Продолжались 15-го февраля боевые действия под Донецком и на луганском направлении, но наиболее активно они велись на Приазовье.