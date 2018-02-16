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Премьер-лига, 20-й тур: кто играет, где смотреть?

Пятница, 16 февраля, 2018

Сегодня, 16-го февраля, после зимнего перерыва возобновляется чемпионат Украины по футболу, который откроется матчем с участием донецкого «Шахтера».

Встреча в Харькове горняков и одесситов станет единственной игрой в пятницу, в субботу будут сыграны два поединка, а еще три — в воскресенье.

16 февраля, пятница

19.00, «Шахтер» – «Черноморец», Футбол 1

17 февраля, суббота

14.00, «Сталь» – «Александрия», Футбол 2

17.00, «Ворскла» — «Верес», Футбол 2

18 февралявоскресенье

14.00, «Звезда» — «Мариуполь», Футбол 1

14.00, «Карпаты» – «Заря», Униан

17.00, «Динамо» — «Олимпик», 2+2

Также возобновились розыгрыши европейских кубков.

В Лиге чемпионов состоялись четыре из восьми поединков 1/8 финала. «Ювентус» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» — 2:2, «Реал» обыграл ПСЖ — 3:1, а «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» на выезде разгромили своих соперников — «Бенфику» (5:0) и «Базель» (4:0) соответственно.

В Лиге Европы прошли первые матчи 1/16 финала. Киевское «Динамо» не удержало победный счет в Греции, сыграв с АЕК вничью — 1:1. В Казахстане «Астана» уступила «Спортингу» — 1:3, причем после первого тайма также вела в счете. «Црвена Звезда» и ЦСКА в Белграде разошлись миром — 0:0. «Спартак» в Москве был бит «Атлетиком» из Бильбао — 1:3, «Зенит» на выезде с минимальным счетом уступил «Селтику», а московский «Локомотив» сотворил маленькую сенсацию во Франции, где уступая по ходу встречи с «Ниццей» 0:2, сумел вырвать победу благодаря хет-трику Фернандеша».

Бросается в глаза большое количество разгромов или уверенных побед в гостях — во многих парах интрига уже практически иссякла. Что касается киевского «Динамо», то подопечные Александра Хацкевича сыграли с АЕКом в Афинах вничью, и как раз в этом противостоянии еще ничего не ясно.



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