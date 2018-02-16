Специалисты ответили на вопросы переселенцев о системе «Аркан»

Правозащитники из БФ «Право на защиту» подготовили разъяснение — ответы на наиболее часто задаваемые переселенцами вопросы относительно системы «Аркан», следящей за их перемещениями через линию разграничения и границу.

Что это? «Аркан» – интегрированная межведомственная автоматизированная система обмена информацией по вопросам контроля лиц, транспортных средств и грузов, пересекающих государственную границу (а также линию соприкосновения). Ее распорядителем выступает Госпогранслужба Украины.

Задачи системы? Предполагается, что ее данные позволяют обнаружить превышение допущенного срока отсутствия внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на подконтрольной территории по месту регистрации (более 60 дней), что может повлечь за собой приостановление выплат и отмену справки переселенца. Также информация от Госпогранслужбы, согласно Постановлению КМУ №365, может стать основанием прекращения социальных и пенсионных выплат

Куда поступает информация? Чаще всего информация в местные управления пенсионного фонда поступает по инициативе областных управлений, а в управления социальной защиты – от местных управлений пенсионного фонда Украины. Такая информация предоставляется с целью проведения верификации.

Как часто поступает информация? Только в небольшое количество учреждений такая информация поступает с установленной периодичностью: от 1 недели до 1 месяца. А в подавляющем большинстве управлений сроки предоставления информации не установлены. Это приводит к тому, что одна только проверка факта проживания по указанному адресу может занять более месяца (по словам самих же работников органов соцзащиты), а срок начисления восстановленных пенсионных выплат – от одного до трех месяцев, а иногда даже дольше.

Чего ожидать? По оценке правозащитников, списки из «Аркана» таят в себе реальную опасность для ВПЛ, которые получают какие-либо выплаты. К сожалению, единой практики реагирования и дальнейшей работы со списками, составленными на основании данных из системы «Аркан», также нет.

Какой выход? БФ «Право на защиту» уже ведет работу по унификации подхода к обслуживанию внутренне перемещенных лиц, а до момента решения этого вопроса предлагает им юридическую поддержку в случае лишения соцвыплат в судебном порядке.

Документы, необходимые для обращения в суд: паспорт; карточка физического лица-налогоплательщика; справка ВПЛ (при наличии, а в случае аннулирования – письменный ответ УТСЗН); пенсионное удостоверение (по делам о восстановлении пенсионных выплат); документы, полученные от территориального органа Пенсионного фонда Украины, по результатам обращения о причинах прекращения выплаты пенсии или от УТСЗН по результатам обращения о причинах прекращения выплаты определенного вида социальной помощи; выписка с банковского счета, на который заявитель получает пенсию или социальную помощь; оригинал квитанции об уплате судебного сбора за подачу административного иска (по состоянию на январь2018 г. размер судебного сбора составляет 704 грн 80 коп.).

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