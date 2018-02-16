ЕСПЧ разрешил не платить пенсии в зоне АТО

Европейский суд по правам человека согласился с тем, что Украина не имеет возможности выплачивать пенсии ОРДЛО.

Европейский суд по правам человека признал законным отказ Украины осуществлять социальные выплаты жителям на неподконтрольных территориях Донбасса. Об этом у себя в Facebook сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов.

«ЕСПЧ подтвердил, что Украина сделала все возможное для обеспечения социальными выплатами жителей ОРДЛО», — отметил он.

По его словам, ЕСПЧ установил, что в связи с продолжающимся вооруженным конфликтом на Донбассе правительство Украины физически не может платить пенсии на временно неконтролируемой части страны, и это не является нарушением Конвенции прав человека.