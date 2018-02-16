Фронтовая Горловка: за неделю скончались 46 человек

Такие печальные цифры были озвучены во время аппаратного совещания местных властей.

В период с 5 по 11 февраля в Горловке произошло одно самоубийство, скоропостижно скончались 46 горловчан, на улицах города обнаружен один труп. Сообщается о двух заявлениях о пропаже людей, одного человека нашли в течение суток.

Что касается криминальной обстановки в городе, то за неделю зарегистрировано 225 заявлений и сообщений жителей о преступлениях и происшествиях — о кражах, телесных повреждениях, хулиганствах и мошенничествах и др.