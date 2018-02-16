В 2017-м году в Украину поступили 2,3 млрд. долларов иностранных инвестиций

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, подчеркнув, что этого недостаточно.

«В прошлом году мы привлекли 2,3 млрд. долларов иностранных инвестиций. Это хорошая цифра, но этого недостаточно», – сообщил он в ходе заседания правительства.

Совсем недавно в Давосе, президент Украины рассказал, что на Всемирном экономическом форуме к нему обращалось много крупных инвесторов с предложением о встрече. Порошенко отметил, что количество заинтересованных иностранных инвесторов за последний год значительно увеличилось. В то же время в Нацбанке сообщили, что показатель по иностранным инвестициям в 2017-м году был на 29,4% ниже аналогичного показателя за 2016-й год. Правда, отмечается, что по данным ООН тенденция снижения прямых иностранных инвестиций происходит во всем мире.