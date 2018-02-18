В Горловке грабителей меньше не становится

В Никитовском районе за кражу задержали ранее судимый мужчина.



Подозреваемый, находясь в гостях, спустился по балкону с пятого этажа на четвертый, взломал пластиковую дверь и похитил имущество из квартиры. Мужчину удалось задержать и вернуть все похищенное пострадавшей.

Кроме того, в этом же районе задержан подозреваемый в совершении 12 эпизодов краж. Также ранее судимый злоумышленник после наступления темноты вскрывал гаражи и сараи. Добычей вора становились велосипеды, мопеды, домашняя консервация.