Худшим днем в зоне АТО стала минувшая среда

Об этом сообщил первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

«Прыжки агрессии были поразительными, в частности, в Луганской области. Например, в понедельник мы не зафиксировали ни одного случая нарушения режима прекращения огня. Однако до среды наши наблюдатели стали свидетелями резкого всплеска агрессии», — рассказал Хуг на недавнем брифинге.

По его словам, 7-го февраля стал худшим днем с марта 2017-го года, ведь в регионе было зафиксировано более 3 тысяч случаев нарушения режима прекращения огня, в том числе использовалось запрещенное минскими соглашениями тяжелое вооружение.