Япония примет участие в восстановлении Донбасса

Через гуманитарные организации для помощи и восстановления разрушенной инфраструктуры Донецкой области по обе стороны линии разграничения Япония предоставит четыре миллиона долларов.

Об этом глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил после встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Украине Шигеки Суми и представителем Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине Пабло Матеу.

В ходе встречи обсуждались закон о реинтеграции Донбасса, а также направления совместной работы на 2018-й год.

Жебривский отметил, что услышал понимание со стороны гостей о необходимости поддерживать проекты восстановления поврежденного жилья, а также водо- и газоснабжения жителей региона по обе стороны линии разграничения.