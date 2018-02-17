Фронтовая Горловка: пятница выдалась громкой

В пятницу боевые действия в окрестностях города были слышны на протяжении всего дня.

С раннего утра 16-го февраля неспокойно было на западе Горловки, затем — в стороне Широкой Балки, а еще позднее и на северных окраинах. Как сообщала «Кочегарка», на ул.Отечественная (Никитовский район) зафиксированы несколько попаданий в частный сектор — в крышу одного из домов и сараи.

Днем горожане продолжали сообщать о боях на севере, а к вечеру громче стало еще и на юго-западе, причем со временем «бахи» в направлении Озеряновки и Широкой Балки стали такими мощными, что многие жители южной и западной части города ощущали вибрацию.

Тревожные сообщения в период с 20 до 22 час. в основном рассказывали о напряженной обстановке на севере и северо-востоке.

Слышали боевые действия и дончане. Днем периодически «бахало» тяжелым на западе и севере города. Вечером «шумела» то сторона аэропорта, то авдеевской промзоны и шахты «Бутовка».